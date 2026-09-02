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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan E.D. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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