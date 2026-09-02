İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:
'Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.'
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı ise şu şekilde:
4 Eylül Cuma
18.30 Belçika - Türkiye
6 Eylül Pazar
12.30 Türkiye - Avustralya
7 Eylül Pazartesi
12.30 Porto Riko - Türkiye
Kaynak: DHA