İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

'Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.'

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı ise şu şekilde:

4 Eylül Cuma

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18.30 Belçika - Türkiye

6 Eylül Pazar

12.30 Türkiye - Avustralya

7 Eylül Pazartesi

12.30 Porto Riko - Türkiye

Kaynak: DHA