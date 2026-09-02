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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı ise şu şekilde:

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

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