Serhat YILMAZ/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde jandarmanın besihane görünümü verilen yapıya düzenlenen operasyonda makinelerle kaçak sigara üretildiği tespit edildi. Operasyonda 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün ve bin 400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, H.İ.Ö.'nün (35), yaklaşık 2,5 dönümlük arazi üzerindeki ve dışarıdan besihane görünümünde olan yapıda, fabrika kapasitesine sahip makineler kurarak kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, dron devriyesi de kullanarak bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelinin evinde ve fabrika olarak kullandığı besihanede arama yapıldı. Aramalarda, kağıt sigara sarma kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makine ile bu makineye entegre şekilde fabrikasyon sigara üretiminde kullanılan doldurma makinesi ele geçirildi.

Ayrıca, 43 kutuda toplam 215 bin dolu makaron, 37 kutuda toplam 185 bin sigara üretiminde kullanılan filtre pamuğu, 120 kilo açık tütün, rulo halinde bin 400 km uzunluğunda sigara filtre kağıdı, tütün muhafazasında kullanılan nem alma cihazı, poşetler içerisinde toplam 210 bin dolu makaron ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)