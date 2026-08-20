Bunlar da ilginizi çekebilir

Oğuz Çetin konuştu! Fenerbahçe yolu yürümeye devam edecek

Galatasaray için Batrakov İstanbul'da

İsmet Taşdemir: İyi oynuyoruz ama skora yansıtamadık

Lyon maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde görev alan oyuncular ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.