Gülseren KARAPINAR-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)-Esenler'de Rusya vatandaşı Andrei Chertkov'un (76) sokakta yaşadığını görenler, sanal medyada yardım faaliyetleri yürüten Su Kulaçatan'a fotoğraflarını gönderdi. Kulaçatan tarafından bir caddede bulunan Chertkov, hastaneye götürüldü. Akciğer enfeksiyonu teşhisi konulan Andrei Chertkov'un uzun süre kişisel bakımının yapılmadığı için bacaklarında yanıklar oluştuğu belirlendi. Kulaçatan, evinde misafir ettiği Chertkov'un ülkesine dönebilmesi için yardım istedi. İl Göç İdaresi de çalışma başlattı.

Esenler, Nene Hatun Mahallesi'nde bir kişinin sokakta yaşadığını görenler, sanal medyada kimsesiz ve evsizlere yönelik yardım çalışmaları yapan Su Kulaçatan'a durumu bildirdi. Fotoğraf ve görüntüler üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren Kulaçatan, Esenler-Bağcılar arasında dolaştığı ve yaklaşık bir haftadır farklı sokaklarda kaldığı öğrenilen kişiyi buldu. Yardımına gittiği kişinin Türkçe bilmediğini fark eden Kulaçatan, iletişim kurabilmek için Rusça bilen tanıdıklarından yardım istedi. Üzerinden kimlik veya pasaport çıkmayan kişinin adının Andrei Chertkov, yaşının ise 76 olduğu öğrenildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ; TEDAVİYE BAŞLANDI

Rusça bilen kişilerin yardımıyla Chertkov'a tedavi olmak ve hastaneye gitmek isteyip istemediği soruldu. Ardından yetkililere haber veren Kulaçatan, Chertkov'u hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerde Chertkov'un akciğer enfeksiyonu olduğu belirlendi. Kan testlerinin temiz çıktığı belirtilirken, uzun süre kişisel bakımını yapamaması nedeniyle bacaklarında ciddi yaralar oluştuğu tespit edildi. Doktorların evde tedavi edilebileceğini belirtmesi üzerine ilaçları yazılan Chertkov, taburcu edildi.

TÜRKİYE'DE YASAL KALIŞ İZNİNİN BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Chertkov'un üzerinde, Göç İdaresi Başkanlığı'na ait olduğu değerlendirilen, ad-soyad ve pasaport numarasının yer aldığı bazı belgeler bulundu. Belgelerdeki bilgilere göre Rusya uyruklu Chertkov'un 16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı ve herhangi bir yasal kalış izninin bulunmadığı belirlendi. Chertkov hakkında 16 Ekim 2025 tarihinde vize ihlali gerekçesiyle sınır dışı kararı alındığı ve bildirim yükümlülüğüne tabi tutulduğu tespit edildi. Chertkov'un 17 Ağustos 2026'da yakalanarak Arnavutköy'e götürüldüğü, ancak bildirim yükümlülüğünün halen aktif olması nedeniyle sınır dışı edilecek yabancılar kapsamında bulunmadığının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi. Belgelerden, Chertkov'un İstanbul'da nerede kaldığı, neden sokakta yaşamaya başladığı ve geçimini nasıl sağladığına ilişkin ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

KULAÇATAN'IN EVİNDE MİSAFİR EDİLMEYE BAŞLANDI

Hastaneden çıkan Chertkov, Kulaçatan tarafından evine götürüldü. Kulaçatan ve beraberindekiler, Chertkov'un kirli kıyafetlerini değiştirdi, banyo yaptırdı, tıraşını yaptı ve tırnaklarını kesti. Temiz kıyafetler giydirilen Chertkov, Kulaçatan'ın evinde misafir edilmeye başlandı.

'BİR HAFTADIR SOKAKTA KALIYOR'

Andrei Chertkov'un bulunma sürecini anlatan Su Kulaçatan, ''İstanbul ablası' adı altında başlatmış olduğum kimsesiz ve evsizlere karşı bir projem var. Andrei amcamıza, bize WhatsApp üzerinden iletilen ihbarlar doğrultusunda ulaştık. 'Bir haftadır sokakta kalıyor, üstü başı berbat vaziyette, kimse yardımcı olmuyor' diyerek resimlerini attılar. Gittiğimizde bir süre onu aradık. Sürekli yer değiştiriyormuş. Sonunda bulduk ve gerçekten çok kötü durumdaydı. Türkçe bilmiyor. Onu ikna etme çabalarımız sürerken baktık ki yabancı bir şeyler söylemeye çalışıyor ve Rusça kelimelere cevap verdiğini fark edince orada Rusça bilenler bize yardımcı oldular. Çok fazla konuşmamakla birlikte birkaç kelime alabildik ağzından. En azından 'Tedavi olmak ister mi, bizimle hani gelebilir mi, hastaneye götürelim mi?' gibi sorulara cevap vererek kabul etti. Biz de bunun üzerine yetkililerle iletişime geçip amcamızı ambulans eşliğinde hastaneye götürdük' dedi.

'BACAKLARINDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞMUŞ'

Kulaçatan, 'Hastanedeki tahlilleri, tetkikleri yapıldıktan sonra bize akciğer enfeksiyonu olduğu söylendi. Kan testlerinin sonucu neyse ki temiz çıktı. Vücudunun alt tarafında tuvaletini kaçırdığından dolayı bacaklarında ciddi yanıklar oluşmuş. Doktorlar bunun evde tedavi edilebileceğini söyledi ve ilaçlarını yazıp bu şekilde taburcu ettiler. Üzerinde kimlik, pasaport, herhangi bir bilgi çıkmadı. Sadece 4 adet kâğıt vardı. Göç İdaresi ile alakalı bir evrak vardı. Bir de isim, soyisim, sanırım pasaport numarasının olduğunu tahmin ettiğimiz bir evrak çıktı. Hastaneden sonra eve getirdim. Amcamız gerçekten çok kötü durumdaydı. Üstü başı gerçekten inanılmaz derecede uzun süredir dışkısını ve tuvaletini üzerine yaptığından dolayı biz, üzerindeki kirli kıyafetlerini çıkardık. Güzelce banyosunu yaptırdık, tıraşını yaptık, tırnaklarını kestik. Güzel, temiz kıyafetler giydirdik ve kendisini misafir ettik' diye konuştu.

'KENDİSİ RIZASIYLA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kulaçatan, 'Kendi ülkesine dönmek istediği bilgisini verdi. Yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmede sadece 'Evet, hayır' diyerek kısa kısa cevaplar vererek çok fazla da bilgi vermedi. Rusya'da bir ailesi olduğunu onayladı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediğini söyledi. Aynı dili konuşmamıza rağmen gerçekten çok güler yüzlü. Biz kendisini aslında çok sevdik. Bu şekilde kalmasına gerçekten gönlümüz razı gelmedi. Ülkesine döndüğünde de daha iyi şartlarda yaşadığını bilmek isteriz. Ailesinin olduğunu, güvende olduğunu, artık bundan sonra yaşamını mutlu şekilde sürdürmesini isteriz tabii ki. Rus yetkililere buradan çağrımız olsun. Kendi vatandaşlarıyla ilgilenmelerini talep ediyoruz. Biz elimizden geldiğince yardımcı olduk. Kendisi 76 yaşında. Her an her şey olabilir. Belli bir sağlık sıkıntısı da var. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğu söyleniyor. Hatta kayıtlarda bir tüberküloz geçmişinin olduğu da tespit edildi' şeklinde konuştu.

'ÜSTÜ BAŞI ÇOK KÖTÜ BİR HALDEYDİ'

Mahallelinin ihbarı üzerine durumdan haberdar olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Adil Topuz, 'Bana bir telefon geldi, 124'üncü Sokak'tan aradılar. 'Burada bir olay var, gelir misin?' diye. Oraya gittim. Bir bağlantı kurmuşlar, Rusça bilen bir vatandaş vasıtasıyla. Fakat hiç konuşmuyordu. Alzheimer olduğunu söylediler. 112'yi aradılar, Rusça bilen doktorla irtibata geçtiler. Konuşturmaya çalıştılar ama konuşmadı. Daha önceden Güngören'de görmüş vatandaşın birisi. Gören vatandaş, 'Devamlı yemek veriyoruz' dedi ona. Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gördük. Bir miktar para vardı üzerinde. Büyük bir ihtimalle yardım için verdiler parayı. Bir de bir kâğıtları vardı onun. Bir mektubu vardı üzerinde, biz okuyamadığımız için tam bilmiyoruz. İl Göç İdaresi'nden bir belgesi vardı, geçici olarak herhalde verdiler. Üstü başı çok kötü bir haldeydi. Burada üzerini değiştirdiğimiz zaman kıyafetlerini çöpe attık. Mahallelinin söylemine göre Rus vatandaş 3-4 gün bizim şurada kamelyanın içinde kalmış. Ondan sonra buradan kayboldu. Geceleri geliyormuş genelde. Biz görmediğimiz için vatandaşın şikâyetiyle haberdar olduk durumdan. Sonra vatandaş 124'üncü Sokak'ta görünce bizi çağırdılar' dedi.

'SONRADAN RUS OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Rus vatandaşı olduğunu sonradan öğrendiklerini belirten mahalleli Perihan Güneş, 'Son 3-4 gündür görüyordum. Saçları dağınık halde. Altına yapmış, çok kötü koktuğunu yanından geçenlerin yüz ifadelerinden anladım, evimde camdan seyrediyordum. Üzülüyordum aslında da bir şey de yapamıyordum. Bir kadın ve bir adam gönüllü olarak ilgilendiler. Yıkadılar, temizlediler. Sonra ambulans gönderdiler. Hep parkın etrafında dolaşıyordu, yürüyemiyordu. Hasta olduğu belli ama sonradan Rus olduğunu öğrendik' şeklinde konuştu.

'3-4 GÜNDEN BERİ BURADAYDI'

Mahallede tekstil işçisi olarak çalışan Yalçın Turan, 'Ben burada çalışıyorum, tekstilde. O vatandaş geldi buraya, dün saat 16.00 civarlarında. Biz polise haber verdik, belediyeyi aradık. İlgilendiler. İki tane vatandaş aldı, götürdü. Son 3-4 günden beri buradaydı. Buralarda dolaşıp duruyor. Üstü başı perişan bir haldeydi. Merdivenlerde yaklaşık 1 saate yakın kaldı' şeklinde konuştu. (DHA)