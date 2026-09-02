Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan ünlü markalara ait taklit cüzdan, elektronik sigara tütünü, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan iki araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda araçların içerisinde piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan ünlü markalara ait 830 adet taklit para cüzdanı, 870 adet ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin 260 paket kaçak sigara ve 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. (DHA)