Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da ayrı yaşadığı eşi A.K.'nin (27) boşanmaktan vazgeçmesini isteyen Burhan K. (39), kapısının önünü baza ile kapattığı balkonda iki çocuğunu alıkoydu. Kapıyı açmayarak ekiplere direnen Burhan K., olay yerine gelen eşi A.K.'nin 'Çocukları bırak, beni rehin al' dediği sırada boşluğunu fark eden polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Babalarının alıkoyduğu iki çocuk ise annelerine teslim edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Zeynep Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi A.K., ailesinin yanına giderek ayrı yaşamaya başlaması üzere Burhan K., barışmak istedi. Eşinin boşanmaktan vazgeçirmek isteyen Burhan K., iki çocuğu M.K. (6) ve M.K.'yi (4) de yanına alarak evinin balkonuna çıkıp, kapının da açılmaması için baza dayadı. Burhan K.'nın yanındaki iki çocuğuyla balkonda bağırmaya başladığı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin eyleminden vaz geçmesi için ihtarda bulunduğu Burhan K., eşinin gelmesini istedi. Olayın duyulması üzere adrese gelen A.K., polislerle birlikte eşini ikna etmek için uzun süre dil döktü. İtfaiye ekipleri de tedbir amacıyla binanın önüne hava yastığı açarken, polis ekipleri de kapının açılmaması ihtimaline karşı koçbaşını hazır bulundurdu. Polislerin nezaretinde dairenin önüne gelen A.K., kapıyı aralayan Burhan K.'ya 'Çocukları bırak, beni rehin al' dedi. Bu sırada şüphelinin bir anlık boşluğundan yararlanan polis ekipleri eve girerek Burhan K.'yı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Burhan K. polis merkezine götürülürken, 2 çocuk ise annelerine teslim edildi. (DHA)