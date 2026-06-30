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Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Silvan ilçesine bağlı kırsal Çalıönü Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının olduğu ormanda, öğleden sonra örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İhsan YILMAZ-Seyfettin EKEN/SİLVAN (Diyarbkaır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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