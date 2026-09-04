Salim SARIKOÇ/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde indiği mahallede, derede kayalıklar arasına sıkışan bozayı, suya giren vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Baygın halde brandaya konulup sarp yamaca çekilen bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kurtarma anı, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yiyecek arayışındaki bozayı Köknar Mahallesi'ne indi. Daha önce yayla ve mezra evlerine girip zarar veren ayıların saldırısından tedirginlik yaşayan mahalle halkı, yerleşim alanları yakınına inen bozayının, derede kayalıklar arasında sıkışıp mahsur kaldığını fark etti. Dik yamaçtan yuvarlanarak dereye düştüğü değerlendirilen ayıyı kurtarmak için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber veren vatandaşlar çalışma başlattı.

Suya giren vatandaşlar, baygın haldeki bozayıyı, branda üzerine koyarak kıyıya çekti. Güvenli alana alınan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce alınıp, kamyonet kasasına konulan ayı, gerekli kontrol, bakım ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayının tedavisi sonrası yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtilirken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, suya giren vatandaşların kulak kısmından tuttuğu ayıyı el birliğiyle kaldırıp, yerleştirdiği brandayla da yamaca doğru çektiği anlar yer aldı. Görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada ilgi çekerken, bazı takipçiler de 'Hayvanlar doğanın çiçeğidir, koruyalım. Allah tüm hayvanları bir amaç için yaratmıştır', 'Helal olsun size, can almak can vermek yalnız Allah'a mahsus', 'Tebrik ederim çok güzel bir iş yaptınız. Bu dünyada kötü insanlara yardım etmektense bir yaralı canlıya yardım etmek en güzel davranıştır' yorumlarında bulundu. (DHA)