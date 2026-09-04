ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumlarından çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, topraksız tarım örneklerinin sergilendiği ve 'özel müze' statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Ankara'daki Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile diğer yetkililer karşıladı. İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi kapsamında 2024'te kurulan 'Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi'ne geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

DOMATES, BİBER TOPLADI

Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplayan Emine Erdoğan, 'Bugünkü hasadımızı yaptık' dedi. Daha sonra 'Süs Bitkileri Üretim Merkezi'ne geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek, bilgi aldı. Emine Erdoğan, 'iglo' şeklindeki 'Topraksız Tarım Serası'na geçerek, burada 'Besin filmi tekniği' ile yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi.

TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da inceleyen Emine Erdoğan, ardından Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024'te özel müze olarak tescillenen müzede, yabani hayvanlar ve kültür bitkileri, herbaryum örnekleri, tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi.

Ziyaretçilerini Anadolu'nun etnobiyoloji yolculuğuna çıkaran müzede Emine Erdoğan, 'Şifa Veren Bitkiler: Doğanın Eczanesi', 'Kokuların Gücü: Uçucu Yağ Taşıyan Bitkiler', 'Tohumdan Damlaya: Yağ Elde Edilen Bitkiler', 'Soframıza Lezzet Katanlar: Baharatlar ve Gıda Bitkileri', 'Doğanın Altını: Buğday ve Tahıllar' gibi sanat galerilerinde sergilenen bitki ve gıda ürünleri hakkında bilgi aldı. Orman, bozkır, çayır-mera gibi ekosistemlerde varlık gösteren bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği alanı gezen Emine Erdoğan, doğal malzemelerden yapılan müzik aletleri, arkadiye seccadesi ve el dokuması halı gibi eserlerin olduğu bölümü de ziyaret etti. Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a, Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.

'GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞER'

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretinin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'Ankara'da, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde, Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.' (DHA)