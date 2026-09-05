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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçenin Alata Mahallesi'ndeki Güryap Sitesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Tülay İzgi, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tülay İzgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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