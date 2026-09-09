ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, 81 ilin tamamına ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişim imkanı bulamayan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje, 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile Türk Telekom iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, özel olarak tasarlanan sinema TIR'ları özellikle sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere ulaşıyor. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

HER YAŞTAN İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Projeye gösterilen yoğun ilginin ardından Gezen Sinema'nın erişim kapasitesi 2025 yılında artırıldı. Türk Telekom'un desteğiyle sinema TIR'ı sayısı 2'ye çıkarılırken gösterim takvimi de genişletildi. Böylece daha fazla ilçe ve beldeye ulaşılması sağlandı. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinemaseveri bir araya getiriyor. Projenin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Bazı gösterimlerde sanatçılar da izleyicilerle buluşuyor.

'81 İLİN TAMAMINDAYIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin ulaştığı noktayı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, 'Çocuklarımızın sinemayla tanışması için 2018 yılında başlattığımız Çocuklar İçin Gezen Sinema ile artık Türkiye'nin 81 ilinin tamamındayız. 8 yılda 681 ilçeye ulaştık, 1,5 milyondan fazla çocuğumuzu beyaz perdenin heyecanıyla buluşturduk' ifadelerini kullandı.

Sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere kadar uzanan yolculuğun önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, çocukların kimi zaman ilk kez bir filmi beyaz perdede izlemelerine ve sinemanın dünyasıyla tanışmalarına vesile olduklarını belirtti.

Bakan Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, 'Kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz' dedi.

Ersoy, projeye katkı sunan Sinema Genel Müdürlüğüne, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneğine ve Türk Telekom'a da teşekkür etti. (DHA)