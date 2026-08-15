Nazif Cemhan ŞEN-Serkan İLİK/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize daldıktan sonra yüzeye çıkamayan Uğur Savaş (46) için arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen Uğur Savaş, 12 Ağustos saat 05.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize girdi. Sulubahçe açıklarında zıpkınla balık avı yapmak için dalış yapan Savaş, yüzeye çıkmayınca arkadaşı saat 11.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi. İzmir'den bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den de Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri destek veriyor. Uğur Savaş'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, '12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemiz Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etmektedir. Arama faaliyetleri; Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, AFAD, jandarma, jandarma komando birliği ve deniz polisi ekiplerinin katılımıyla aralıksız sürdürülmektedir. Denizlerimizde etkili olan fırtınaya rağmen vatandaşımızın bulunması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdüren tüm personelimize, görev alan ekiplerimize ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz' denildi. (DHA)

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