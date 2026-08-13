Nazif Cemhan ŞEN-Serkan İLİK/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize daldıktan sonra yüzeye çıkamayan Uğur Savaş (46) için arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen Uğur Savaş, dün saat 05.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Sulubahçe açıklarında zıpkınla balık avı yapmak için dalış yapan Savaş, yüzeye çıkmayınca arkadaşı saat 11.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi. İzmir'den bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den de Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Uğur Savaş'ı arama çalışmaları 2'nci gününde de devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri destek veriyor. Bölgede toplam 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 dron, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, '12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemizde Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşımızın bir an önce bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri destek vermektedir. Arama faaliyetleri; toplam 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında titizlikle sürdürülmektedir' denildi. (DHA)