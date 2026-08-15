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'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü nedeniyle Gökçeada'da ayin düzenlendi. Tepeköy'deki Agridia Kilisesi'nde düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, Arnavutluk Başepiskoposu Ioannıs, yurt içi ve yurt dışından despot, papazlar ile çok sayıda Rum vatandaş katıldı. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde katılımcılar, mum yakıp dilekte bulundu. Ayinin ardından katılımcılar, düzenlenen yemeğe katıldı. (DHA)

Nazif Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

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