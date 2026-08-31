Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2'nci günü, seramik atölyesi, çocuk filmleri gösterimleri ve Çocuk Köyü etkinlikleriyle tamamlandı. Festival kapsamında çocuklar hem doyasıya film izledi hem de Çocuk Köyü'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de, dün 2'nci gün etkinlikleri tamamlandı. Program kapsamında Seramik Atölyesi düzenlenirken, seramik sanatının incelikleri Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da anlatıldı. Sinem Kınay eşliğinde düzenlenen Seramik Atölyesi'ne yetişkin ve çocuk katılımcılar katıldı. Yetişkinler, çamuru sanata dönüştürürken; minikler de hayal güçleri ve el becerileriyle benzersiz şekiller elde etti.

ÇOCUKLAR İÇİN FİLM FESTİVALİ

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali de Çanakkale 17 Burda AVM'de minik katılımcılarla buluşuyor. Paribu Cineverse'de düzenlenen ücretsiz film gösterimleri festival kapsamında gerçekleşirken, miniklerin sinema ve sanatla ikinci kez bir araya gelmesi sağlandı. Çocuklar, birbirinden farklı yapımları sinema salonunda izleme fırsatı buldu. Ayrıca çocuklar, festival kapsamında yer alan çeşitli atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirdi.

ÖZEL BULUŞMA YERİ; ÇOCUK KÖYÜ

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda da Çocuk Köyü Etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar, şişme oyun parkları ve balon turu gibi birbirinden farklı aktivitelerde doyasıya vakit geçirdi. Festival boyunca çocuklara özel bir buluşma noktası sunan Çocuk Köyü, eğlenceli ve özel deneyimli etkinlikleri bir araya getirmeyi sürdürecek. 9 gün boyunca Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, önümüzdeki günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programı ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. (DHA)