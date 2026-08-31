ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Valisi Osman Varol ile makamında görüştü, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Yumaklı, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi, MHP Aydın İl Başkanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. İl başkanlığında açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 'Ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor. AK Parti'nin çeyrek asra ulaşan iktidarı ve başarılı günleri bu günlerin zeminini hazırlamıştır. Terörsüz Türkiye süreci, 25 yıllık inşa ve ihya ve hizmet odaklı siyasetleriyle bugüne kadar gelmiştir ve ülkemizde 40 senedir binlerce insanımızın ve kaynaklarının yok olmasına sebep olan terör konusu son aşamasına geçmiş durumdadır. Bugüne gelinmesinde herkesin emeği var ama feda-i can eden şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları bize bugünkü sonuçları getirmiştir. Bunu da hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmıyoruz. Çünkü bu mücadele çok yönlü bir mücadeleydi. Eğer bu kadar etkin olmasaydı, üzerinde hassasiyetle durulmamış olsaydı belki tam da bu tür problemler farklı farklı zeminleri oluştururdu. Bu sadece askeri başarı değildir. Hem etnik ayrımcılıkla mücadele edildi hem de kardeşliğimizin, birliğimizin, demokrasimizin gelişmesi için Türkiye'nin herhangi bir noktasında hiçbir zaman için ayrım gözetilmeksizin yatırımlar, hizmetler yapıldı. Kalkınma siyaseti ve hizmet siyaseti olarak adlandırdığımız partimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman için geri durulmayan siyaseti, vizyonu önemli oldu. Milli savunmamızda geldiğimiz başarı ortada. Başkalarına bağımlı olarak yürüttüğünüz hiçbir mücadelenin sonucunu istediğiniz gibi alamazsınız. Nitekim de öyle oldu. Ne zaman ki savunma sanayinde o başarı geldi, ondan sonra biz ivmeyi ve ibreyi memleketimizin, milletimizin lehine çevirmiş olduk. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bütün bunlar olurken şehitlerimizin ve gazilerimizin o fedakarlıklarını unutmak mümkün değil' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ BU GÜNLERE HEP BİRLİKTE GETİRDİK'

Son çeyrek yüzyılda birçok badireler atlatıldığını aktaran Bakan Yumaklı, 'Cumhurbaşkanımızın 'Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık' sözüyle beraber bütün zorlukları, güçlükleri bir kenara bıraktık ve Türkiye davasının lideri olan Cumhurbaşkanımızın izinden, çizdiği vizyondan ve liderliğinden hareket ederek Türkiye'yi bugünlere hep birlikte getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu süreçteki kararlı duruşu çok önemliydi. Sürece katkı veren Gazi Meclisimizdeki siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz onlar da bu süreçte ellerini taşın altına koydular. Kanunun 467 oyla geçmiş olması bir Türkiye mutabakatını işaret etti. Artık bu bir devlet politikası haline geldi' dedi

'EVLATLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu belayı defetmek adına mutlaka bir kaynak ayırıyorsunuz. Elde etmiş olduğunuz gelirleri eğitime, sağlığa, teknolojiye, tarıma veya diğer sosyal politikalara ayıracakken hiçbir tarafın kazanamayacağı bir yere yönlendiriyorsunuz. Bütün bunların hepsi bitip bunların ülkenin menfaatine, evlatlarımızın hayatını kolaylaştıracak, iyileştirecek konulara aktarılması ekonomide bir kalkınma ivmesi oluşması mümkün olacak. Demokrasimiz şüphesiz ki çok güçlenecek. Türkiye'nin bugün hepimizin gurur duyduğu hem bölgesel hem de küresel zemindeki ağırlığı ve prestiji her zamankinden daha fazla artmış olacak. Türkiye 25 yıldır tarih yazmakla kalmadı, sadece Türkiye için değil, Türkiye'ye bakanların, umut bağlayanların da umudu oldu. Cumhurbaşkanımızın herhangi bir konuşmasını emin olun bizden çok daha içtenlikle, merakla, söyleyecek şeylerin sonuçlarını takip eden bir mazlum coğrafya var. Sadece Türkiye için değil mazlum coğrafyaların da umudunun Türkiye olduğunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye nasıl sabırla yürütülen bütüncül bir mücadeleyse de Türkiye Yüzyılı'nda da böyle bir mücadele bizi bekliyor. Yükümüz şimdi daha ağır. Çünkü daha büyük, uzun adımlar atmamız gerekiyor. Günü kurtarmak gibi bir derdimiz hiçbir zaman için olmadı. Hep geleceği inşa etmek üzerine kurulu oldu. Cumhurbaşkanımızın 2000'li yılların başında, partinin kurulduğu andan itibaren önümüze koyduğu hedefler vardı. 2030, 2050 ve 2071 hedefi vardı. Eğer günü kurtarmak istiyor olsaydık bunlardan hiçbirisi bahse konu olmazdı. Bütün bakanlıklar kendi sorumlulukları alanında bu vizyonla hareket ediyorlar.'

'24 YILDA TARIM ORMAN VE SU ALANINDA YAKLAŞIK 190 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI'

Aydın'ın tarım, orman ve su potansiyelini değerlendiren Bakan Yumaklı, 'Son 24 yılda tarım, orman ve su alanında yaklaşık 190 milyar liralık yatırım yapıldı. Su ve sulama alanında 199 tesis hizmete geçirildi. Yaklaşık 604 bin dekarlık bir arazi sulamaya açıldı. 36 ürün var. En önemlisi '4 Efe' olarak nitelendirilen incir, pamuk, zeytin ve kestane. Dünya birincisi olduğumuz veya ilk sıralarda olduğumuz bu ürünleri mutlaka daha da geliştirmek üzere çalışacağız' dedi.

Bakan Yumaklı, son dönemde incir üzerinden siyaset geliştirilmeye çalışıldığını söyleyerek, 'Üretenlerin suçlu ilan edildiği bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Biz bunu her fırsatta reddettik. 4 senedir uğraşıyorum. Yurt dışına gönderilip geri gelenlerle alakalı hiçbir uzmanlığı olmadan bundan bahsedip, üretenleri ürettikleri için utanmaları gerekirmiş gibi bir havada bu eleştirileri yapanlara o yaptıklarının doğru olmadığını, haksızlık ettiklerini ifade ettik. Ama onlara en güzel cevap o sebepleri ortadan kaldırarak o oranları onların yüzüne çarpmak olacaktır' ifadelerini kullandı.

Geçen sene çok şiddetli bir kuraklık yaşandığını aktaran Bakan Yumaklı, tarım sigortası poliçesi olanların ürünlerinin yüzde 75'ini alma şansına sahip olduğunu söyleyerek, 'Tarım sigortasını emeğin bir garantisi olarak yapılması gerekiyor' dedi.

'AYDIN'IN TARIMSAL HASILASI 3 KAT ARTTI'

Aydın'ın son 24 yıldaki tarımsal hasılasının 3 kat arttığını vurgulayan Bakan Yumaklı, 'Tarımsal ihracat miktarı da 24 yılda 10 kat arttı, yaklaşık 400 milyon dolara çıktı. Ama yetmez, bu potansiyeli hep konuşuyoruz. Tarımsal üretimi tarımsal sanayiyle buluşturma adına yatırımlarımızı da bu anlamda planlıyoruz. Kırsal kalkınma yatırımları bizim için temel öncelik. Çine sulaması işi var, yaklaşık 2,5 milyar lira maliyetli, bu yılın sonuna kadar tamamlamış ve 7 bin hektarlık alanı sulamaya açmış olacağız. Nazilli içme suyu işi bu eylül sonuna kadar bitmiş olacak. 3,8 milyar liralık bedelle bu yatırımı da tamamlamış olacağız. Aydın Kuşadası Söke İçme Suyu İsale Hattı'nın yer teslimini yaptık, 2028 sonuna kalmadan bunu da tamamlayacağız. Bunun da bedeli 3,6 milyar liraydı. Sarıçay Barajı'nı yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Birçok başlıkta 11 tane proje var yaklaşık 7,2 milyar lira maliyetli. Bunları da gayretle hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bir konuda artık iklim değişikliğiyle birlikte içme suyu konularında sıkıntı yaşama potansiyeli arttı. Yeni teknolojiler özellikle deniz suyu arıtmaları belediyelerin gündeminde. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Akbük'te bunun protokolünü yaptık' diye konuştu.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bugüne kadar hayatını milletine memleketine adamış bir liderin peşinden gitmekten onur ve gurur duyan büyük bir aileyiz. Hizmet için yarışırken kepazelikte yarışanlarla hiçbir zaman aynı kefede olmadık, olmayacağız. Yaptıklarımızı gözlerden kaçırmak, incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için bakışlarımızı çevirmek isteyecekler. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı biliyoruz. Bizi boş şeylerle uğraştırmak isteyenlerin panzehri 25 senedir bu ülkenin çehresini değiştiren AK Parti'nin hizmetleridir.' (DHA)

Seza Nur ALPDÜNDAR- Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)-