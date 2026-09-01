Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 30 Ağustos saat 05.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (TCSG-909), lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. (DHA)