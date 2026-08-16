Ebru VARDAR / BURSA, (DHA)- BURSASPOR Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosuna 5 oyuncu kattı. Yeşil-beyazlı ekip; Buğra Çal, Loic Schwartz, Javon Freeman-Liberty, Brandon Taylor ve eski oyuncusu Ömer Can İlyasoğlu ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon farklı takımlarda forma giyen 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Son 2 sezonda Glint Manisa Basket'te forma giyen 22 yaşındaki uzun forvet Buğra Çal, Fransa LNB Élite ekiplerinden Saint-Quentin'de son 4 sezonunu geçiren Belçikalı şutör gard Loic Schwartz ve kariyerinde Toronto Raptors forması giyen 26 yaşındaki Amerikalı gard Javon Freeman-Liberty, yeni sezonda Bursaspor Basketbol için mücadele edecek. Geçen sezona EuroLeague ekiplerinden Virtus Bologna'da başlayıp Yunanistan temsilcisi Panionios'ta tamamlayan Amerikalı oyun kurucu Brandon Taylor da yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna dahil oldu. Bursaspor Basketbol, 2020-2021 sezonunda da formasını giyen ve geçen sezon Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde oynayan 25 yaşındaki oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu'nu da yeniden kadrosuna kattı. (DHA)