Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisindeki bir fabrikada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın etrafını sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (DHA)