Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile fiziksel engelli kızı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında çıktı. Evden yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan fiziksel engelli Yasemin A. (36) ile annesi Sadegül A. (65), vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evin bir odasında hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)