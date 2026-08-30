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Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde tarlasının yakınındaki boş arazide 2 mühimmat gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, alan güvenlik çemberine alındı. İlk incelemede; mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu tespit edildi. Mühimmatın uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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