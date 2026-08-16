Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin, kavşaktan geçen 2 otomobile çarptığı ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bursa-Yalova kara yolu İznik Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah D. (46), 34 EAT 031 plakalı otomobiliyle Bursa'dan Yalova yönüne ilerlerken, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada otomobil, Doğan M. (55) yönetimindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ve Muhammed H. (25) yönetimindeki 16 CBU 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Muhammed H. yönetimindeki otomobil, savrulup takla attı. Kazada Abdullah D., Doğan M., Muhammed H. ile aynı araçta bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunun Yalova yönü trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.

2 YAYA SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdullah D. idaresindeki otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçların solundan hızla geçtiği, kavşaktan geçiş yapan otomobillere çarptığı ve bu sırada 2 yayanın da durumu fark edip son anda kurtulduğu anlar yer aldı. (DHA)