Hasan BOZBEY- Ebru VARDAR / BURSA, (DHA)
STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı
HAKEMLER: Ozan Ergün, Enes Sami Şad, Enes Berk Güçlü
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Jurgen Farid Elitim, Halil Akbunar (Dk. 84 Emir Kağan Gültekin), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Lincoln Henrique (Dk. 83 Baker), Kelechi (Dk. 83 Baran Başyiğit), Alperen Babacan, Taha Batuhan Yayıkcı, Amine Boutrah, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 71 Bayramov)
IĞDIR FK: Jakub Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Robert Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Şıhlaroğlu), Ciovanni Crociata, Dino Hotic (Dk. 62 Bacuna), Gökcan Kaya, Arda Çolak (Dk. 46 Tanque), Afena Gyan Felix (Dk. 77 Özder Özcan)
GOL: Dk. 16 İheanacho (Bursaspor)
SARI KART: Alim Öztürk (Iğdır FK)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Alperen Selvi (Iğdır FK)
1'inci Lig'de mücadele eden Bursaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)