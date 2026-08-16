Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 21 kök kenevir, 700 gram esrar, 505 gram skunk, 70 sentetik hap, 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş materyal ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli araçlar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.(DHA)