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İl Emniyet Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Semih TÜRKER/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. yakalandı.

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