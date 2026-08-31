İSTANBUL, (DHA)- BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, SPK tarafından cuma gecesi yayımlanan ve 88 sayfalık değişiklik içeren yeni fon rehberini değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı yeni fon rehberinin sektörün beklediğinden çok daha kapsamlı ve sert değişiklikler içerdiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, 'Düzenleme, hem fon yönetim sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor hem de Borsa İstanbul'da özellikle BIST 30 hisseleri üzerinde önemli etkiler yaratabilecek potansiyele sahip' dedi.

Piyasa beklentisinin daha sınırlı düzenlemeler yönünde olduğunu ancak ortaya çıkan metnin sektör açısından oldukça kapsamlı değişiklikler içerdiğini ifade eden Sever, 'Genel beklenti sektör üzerinde büyük etki yaratmayacak bazı revizyonlar yapılması yönündeydi. Ancak rehber yayımlandıktan sonra detaylara indikçe birçok alanda beklenenden çok daha katı düzenlemeler getirildiğini gördük. Bazı başlıklarda oldukça sert hükümler bulunurken, bazı alanlarda da eksikliklerin devam ettiğini söylemek mümkün' diye konuştu.

'MSCI SÜRECİNDE KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI'

Sever, 'Fon rehberinde özellikle şeffaflık ve portföy yapısına ilişkin getirilen yeni kriterler, Türkiye'nin uluslararası endeks sağlayıcıları nezdinde uzun süredir eleştirilen bazı alanlarda iyileşme sağlayacak. Bu durum MSCI değerlendirmeleri açısından olumlu bir gelişme. Bu değişikliklerle birlikte MSCI'nin kasım ayında gerçekleştireceği gözden geçirme sürecinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bazı risklerin önemli ölçüde azaldığını düşünüyoruz. Özellikle şeffaflık tarafındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların, MSCI'nin dikkat çektiği alanlarda iyileşme sağlayacağı kanaatindeyiz' dedi.

Sever, MSCI'nin yalnızca teknik kriterleri değil, şirket bazında detaylı incelemeler de gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, son dönemde endeks değişikliklerinde alınan kararların ardından bazı şirketlerin yeniden değerlendirmeye tabi tutulmasını buna örnek gösterdi.

Yeni rehberin en dikkat çekici başlıklarından birinin serbest fonlara yönelik düzenlemeler olduğunu belirten Sever, getirilen kuralların hedge fon mantığından uzaklaşılmasına yol açabileceğini ifade etti.

Sever, 'Haftalık portföy dağılımı açıklama zorunluluğu ve belirli şirketlerde yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kriterler, serbest fonları hisse senedi yoğun fonlardan bile daha fazla regülasyona tabi hale getiriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hisse senedi temalı serbest fonların çok daha sıkı kurallarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sever, 'Bununla birlikte, TEFAS'a açık ve kapalı serbest fonlar arasında ayrım yapılması değerlendirilmeli. Yalnızca belirli yatırımcı gruplarına hizmet veren kapalı yapıdaki serbest fonlar için daha esnek bir çerçeve oluşturulabilir' diye konuştu.

'BIST 30 HİSSELERİ ÖN PLANA ÇIKABİLİR'

Yeni düzenlemelerin fonların portföy tercihlerinde değişiklik yaratabileceğini ifade eden Sever, özellikle BIST 30 hisselerine yönelimin artabileceğini söyledi.

Sever, 'Borçlanma ve teminatlandırma süreçlerinde BIST 30 hisselerine yönelik daha avantajlı uygulamalar bulunuyor. Birçok serbest fon önümüzdeki dönemde portföy yapısını bu doğrultuda yeniden şekillendirebilir. Ancak BIST 30 kapsamındaki tüm hisseler aynı likidite ve piyasa derinliğine sahip değil. Yalnızca endekste yer almak yeterli bir güvence olarak görülmemeli. Bir hissenin BIST 30 içerisinde yer alması tek başına yeterli değil. Takas yapısı, işlem derinliği, vadeli piyasa bağlantısı ve fiyatlama davranışı da dikkate alınmalı' dedi.

'AŞIRI DEĞERLEMELER İÇİN EK RAPORLAMA GEREKEBİLİR'

Sever, fonların yatırım yaptığı hisselerde fiyat hareketlerinin ve değerleme seviyelerinin de daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı hisselerde oluşan yüksek piyasa değerlerinin geleneksel değerleme yöntemleriyle açıklanmasının zorlaştığını belirten Sever, bu tür durumlarda ilave araştırma raporları veya gerekçelendirme zorunluluğu gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini söyledi.

Sever, 'MSCI gibi küresel endeks sağlayıcıları dahi nihai karar öncesinde şirket bazında ikinci değerlendirme yapabiliyor. Benzer yaklaşım, fonların çok yüksek değerlemelere sahip hisselerdeki pozisyonları için de düşünülebilir' diye konuştu.

Sever açıklamalarına şöyle devam etti:

'Düzenlemenin ardından Borsa İstanbul tarafında da yeni tedbirler gündeme gelebilir. Fonların yeniden BIST 30 ağırlıklı pozisyonlara yönelmesi halinde algoritmik işlem yapan yabancı sistemler piyasadaki etkisini artırabilir. Bu işlemlerin dönem dönem toplam işlem hacmi yüzde 60-70'ine ulaşabilir. Bu tür sistemler yarattıkları işlem yoğunluğu sayesinde kısa vadeli fiyat hareketlerini ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Borsa İstanbul'un bu süreçte piyasa işleyişini daha yakından takip etmesi ve piyasa bozucu davranışlara karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz.'

'SEKTÖR İÇİN OLUMLU AMA BEKLENENDEN DAHA SERT'

Genel değerlendirmesinde düzenlemenin sektör açısından önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, ilk etapta bazı uyum süreçlerinin yaşanabileceğini ancak uzun vadede şeffaflık ve kurumsal yapı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Sever, 'Karşımızda sektörün beklediğinden daha sert kurallar içeren kapsamlı bir düzenleme var. Ancak genel çerçevede yatırımcı güveni, piyasa şeffaflığı ve kurumsal standartlar açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Artık sektörün yeni rehbere uyum sağlayacağı bir döneme giriyoruz' dedi.