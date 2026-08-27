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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Duman kısa sürede binayı kaplarken, ihbarla bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği'nden 3 araç ve 10 personel sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Tahliye edilenlere ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan yangın söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.(DHA)

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken; yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

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