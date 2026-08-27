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Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Melik Mahallesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Esra Turan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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