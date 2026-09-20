BALIKESİR,(DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak Aliağa'da konuk ettiği Uşakspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, ligdeki 3'üncü maçını da farklı skorla kazanarak rakiplerine gözdağı verdi. İlk hafta Bucaspor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda Alanya 1221'i 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, son olarak Uşak engelini de kolay aştı. Bu periyotta rakip filelere 11 gol bırakan Bal-Kes, kalesinde 2 gol gördü.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu şimdiden gösteren kırmızı-beyazlı takımda santrfor Emre Gemici, Uşakspor filelerini 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla toplamda 3 gole ulaşırken, orta saha Sedat Yiğit Kurnaz ilk golünü kaydetti. Maçtan sonra sahaya inen Başkan Mert Alper Acar, taraftarların alkışını topladı.