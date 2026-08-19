Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in dün saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyip izin verdiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Seydi Ahmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Seydi Ahmet K., Meriç'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında Seydi Ahmet K.'nin Milletvekili Meriç'i bıçakladığı yer aldı.

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞ

27 suç kaydı olduğu belirtilen Seydi Ahmet K.'nin, Yeni Parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Seydi Ahmet K.'nin ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet K.'nin kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet K., şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Ameliyatın ardından Melih Meriç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Meriç'in tedbir amaçlı uyutulduğu ve bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, gün içinde saha ziyaretleri yaptığı, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı.