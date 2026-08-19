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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Ardından çarptığı merdivenlerin korkulukları aşan araç, merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı çıkan 2 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini görünce son anda kaçtı. 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Sürücünün yerde yattığını gören çevredekiler yardıma koştu.

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