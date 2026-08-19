Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de ATM'lerden para çeken veya kuyumcudan altın bozduran kişileri motosikletiyle takip ederek gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, mağdurları gasbetmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cebeci Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta motosikletli bir şüpheli, ATM'den para çektikten sonra evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine çantayı alamayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Görüntülerde motosikletli şüphelinin kadını bir süre izledikten sonra saldırdığı görüldü. Çalışmalarına devam eden ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 euro gasp ettiğini belirledi. ATM'lerden para çeken veya kuyumculardan alışveriş yapan kişileri gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olaylarda sahte plaka takılarak kullanılan motosikletin gerçek plakasını ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından H.E., 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada gasp mağduruna ait 900 euro ele geçirilirken, olaylarda kullanılan motosiklet de evinin önünde park halinde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)