Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçlarda 7 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün M.K. (26), A.A. (54) ve E.Y. (34) yönetimindeki 3 aracı Çalıköy yolunda durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Eritre uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler şüphelileri M.K., A.A. ve E.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., A.A. ve E.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. (DHA)