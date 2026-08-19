Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Bornova ilçesinde çantasında 31 bin 320 adet ecstasy bulunan şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüpheli Ö.Ü.'yü durdurup, çantasında arama yaptı. Çantada 31 bin 320 adet ecstasy ele geçirildi; Ö.Ü. gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)