AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammet Ali Saltık (17) hayatını kaybetti, babası Hasan Saltık (45) yaralandı. Olaya ilişkin Yılmaz K. (17) ile babası İbrahim K. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Sandıklı ilçesindeki katlı otopark yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Saltık ve babası Hasan Saltık ile Yılmaz K. ve babası İbrahim K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., yanında bulunan bıçakla Muhammet Ali Saltık ve Hasan Saltık'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammet Ali Saltık, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Saltık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Yılmaz K. ve babası İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)