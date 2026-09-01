Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda hakkında 15 ayrı dosyadan 31 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 2 bin 220 lira adli para cezası bulunan Kemal Akalan (47), operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 40 gram marihuana, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 8 bin 700 lira ele geçirildi. Akalan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal Akalan'ın Piyalepaşa Mahallesi'ndeki evinde olduğu belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler Akalan'ı yakaladı.

15 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Akalan'ın sorgulamasında; farklı mahkemelerce 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık', 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' ve 'Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 15 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Bu dosyalardan toplam 31 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 2 bin 220 lira adli para cezası bulunduğu belirlendi. Akalan'ın ayrıca 15'i 'Otodan hırsızlık', 3'ü 'Mala zarar verme' olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU, TABANCA VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda cam kavanoz içerisinde 40 gram marihuana, ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 mermi, hassas terazi ve 8 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Akalan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)