İSTANBUL, (DHA)- PENTA Teknoloji, uzun yıllardır Türkiye'de distribütörü olduğu Japonya merkezli, endüstriyel baskı teknolojilerinin küresel markası OKI ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Penta Teknoloji, OKI'nin Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada bölgesel distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

Penta Teknoloji, OKI ile imzaladığı yeni anlaşma ile Orta Doğu ve Afrika'daki faaliyet alanını genişlettiğini bildirdi. Bu kapsamda Penta Teknoloji, Türkiye ile birlikte; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus'u kapsayan 11 ülkede OKI'nin bölgesel distribütörü olduğunu duyurdu. Yeni iş birliğiyle şirket, baskı teknolojileri dağıtımındaki uluslararası etkinliğini ve stratejik konumunu pekiştirdiğini kaydetti.

Anlaşmayla birlikte Penta Teknolojinin, Orta Doğu ve Afrika'daki 11 ülkede OKI'nin bölgesel dağıtım operasyonunun liderliğini üstleneceği aktarıldı. Şirket, dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra operasyon, yönetişim ve süreç yönetimi alanlarındaki uzmanlığıyla OKI'nin bölgedeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde de rol alacak. Yeni iş birliği, Penta Teknoloji'nin teknoloji dağıtımındaki rolünü uluslararası bir seviyeye taşırken aynı zamanda şirketin bölgesel teknoloji ekosistemine de yön veren stratejik iş ortağı konumunu da güçlendireceği kaydedildi.

'BÖLGESEL TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNDEKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ'

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, Japon teknoloji devi OKI ile Türkiye'de başlayan iş birliğinin bölgesel yapıya dönüşmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'2017 yılından bu yana Türkiye'de tek distribütörü olarak faaliyet gösterdiğimiz OKI ile iş birliğimizin, bugün Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan bölgesel bir yapıya dönüşmesi, Penta Teknoloji'nin yıllar içinde ortaya koyduğu operasyonel mükemmelliğin, iş ortağı ekosistemine sunduğu katma değerin ve uluslararası ölçekte kazandığı güvenin somut bir göstergesidir. OKI'nin geniş bir coğrafyada dağıtım operasyonlarının liderliğini üstlenecek olmaktan memnuniyet duyuyor, bu anlaşmayı şirketimizin uluslararası büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Yeni dönemde Orta Doğu ve Afrika'nın yüksek potansiyele sahip pazarlarında sektör tecrübemizi, yetkin insan kaynağımızı ve operasyonel gücümüzü daha geniş bir ekosisteme taşıyarak iş ortaklarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Penta Teknoloji olarak bu yeni yapıyla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bölgesel teknoloji ekosistemindeki gücümüzü ileri taşımaya kararlıyız.'