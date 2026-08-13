ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ailesine daha fazla zaman ayırmak amacıyla bu ayın sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olarak nitelendirdiği Karoline Leavitt'in görevini bırakacağını bildirdi. Leavitt'in 2018 yılından bu yana ve 2024 yılındaki seçim kampanyası sürecinde başarılı çalışmalara imza attığını belirten Trump, sözcünün ailesine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak amacıyla bu ayın sonunda görevinden ayrılacağını kaydetti.

Leavitt'in kararına saygı duyduğunu ifade eden Trump, söz konusu ismin görevden ayrıldıktan sonra üst düzey dış danışmanlarından biri olacağını aktardı. Trump, Leavitt'in Cumhuriyetçi Parti içinde de yaklaşan ara seçimler kapsamında etkin bir rol üstleneceğini belirtti.