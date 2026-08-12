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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ziyaret programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçen Bakan Fidan'ı havalimanında, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

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