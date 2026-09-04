Salih KESKİN/MİDYAT, (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattan düşüp ölen Bedriye Naz'ın (27) tutuklu eşi Levent Naz (31) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Naz'ın, eşini, evlerinin penceresinden atarak öldürdüğüne ilişkin yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek, 'haksız tahrik' ve 'takdiri indirim' uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen şekilde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Bedriye Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, ilçenin kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Midyat Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Levent Naz'ın olaydan sonra evi terk edip marketten bıçak aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, markete girip aldığı bıçağı beline sokan Naz'ın ücretini vermeden çıktığı görüldü.

TANIKLARIN İFADELERİ İDDİANAMEDE

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Bedriye Naz'ın ailesi ve komşularının ifadelerine yer verildi. İfadelerde Levent Naz'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı uyguladığı, dışarı çıkmasına izin vermediği ve olay öncesinde çift arasında sorunlar yaşandığı öne sürüldü. Komşu H.A., olay günü evden Bedriye Naz'ın 'Yapma' şeklindeki bağırışlarını ve çocukların ağlama seslerini duyduğunu belirtti. Bunun üzerine eve çıktığını ifade eden H.A., Bedriye'nin kendisine, 'Beni kurtar, öldürecek beni' dediğini öne sürdü. H.A., çocukları alıp annesine bıraktıktan sonra yeniden eve gittiğinde Levent Naz'ın kendisine eşini aşağı attığını söylediğini, binanın önüne indiğinde ise Bedriye Naz'ı kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

Bedriye Naz'ın eniştesi V.D. de olayın ardından Levent Naz'ın kendisini WhatsApp üzerinden aradığını belirterek, görüşmede eşinin telefonunda başka kişilerle yazışmalar gördüğünü ve Bedriye'yi öldürdüğünü söylediğini öne sürdü. Bedriye Naz'ın kardeşi Filiz Dilekçi de Levent Naz'ın telefon görüşmesinde kendilerine eşini öldürdüğünü söylediğini iddia etti.

Olayın ardından Levent Naz'ın bindiği aracın sürücüsü A.A.'nın ifadesine de iddianamede yer verildi. A.A., olay yerinde tanımadığı bir kişinin aracını durdurarak kendisini götürmesini istediğini, araca aldığı kişinin telefonla konuşurken kardeşine, 'Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel' dediğini öne sürdü. A.A., daha sonra emniyette kendisine gösterilen fotoğraflardan araca aldığı kişinin Levent Naz olduğunu teşhis ettiğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Levent Naz ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Olay günü eşinin telefonunda başka bir erkekle mesajlaştığını gördüğünü ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Naz, eşinin bir anda salon penceresine koşarak pencereyi açıp aşağı atladığını öne sürdü. Eşini ellerinden tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını savunan Naz, olayın ardından panikleyerek evden çıktığını söyledi. Naz, 'Eşimi kesinlikle aşağıya atmadım, kendisini öldürmedim' dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE OTOPSİ RAPORU DOSYADA

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinde Bedriye Naz'ın binanın bulunduğu cepheden yol kenarındaki kaldırıma düştüğü, olayın ardından Levent Naz'ın binadan çıkarak beyaz renkli bir araca bindiğinin tespit edildiği belirtildi. Araç sürücüsünün ifadesinin de şüphelinin olayın hemen ardından bölgeden ayrıldığını desteklediği kaydedildi.

Mardin Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise Bedriye Naz'ın kesin ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı kafa ve genel beden travması, kafa kemiği ve ekstremite kırıkları, kafa içi travmatik değişiklikler ile iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama olduğu belirtildi. Savcılık; tanık anlatımları, kamera görüntüleri ve dosyadaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek Levent Naz'ın eşini 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atarak ölümüne neden olduğuna ilişkin kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu kanaatine vardı. İddianamede Naz hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMASIN'

Bedriye Naz'ın ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, hazırlanan iddianameden memnun olduklarını belirterek, dosyadaki delillerin ve tanık beyanlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi. Bilbay, 'Savcımız 15 gün önce iddianameyi teslim etmişti. İddianamemiz kabul edildi. Levent Naz, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Biz haksız tahrik indirimi yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bizim gözümüzde bu planlı bir cinayet. Kendisi 1 yıldır bu cinayeti planlamıştı. Bununla ilgili elimizde kanıtlarımız, delillerimiz var. Bedriye Naz 1 yıl öncesinden itibaren boşanmak istemiş. Kendisi de iş yerinde ve kardeşinin iş yerinde bu insanı öldüreceğini söylemiş. Bu planlı bir cinayettir. Kendisi olay günü de arabasını farklı bir noktaya park ediyor. Bedriye'nin son sözü 'Abla beni kurtar' oldu. Sanık kaçma esnasında ağabeyini arıyor ve 'Ağabey ben olayı hallettim. Bana yardım et' diyor. Bununla ilgili de iddianamede beyanlar var. Bıçak aldığına dair görüntülerimiz var. Mağdurun çocuklarının velayetinin sonlandırılması ve anneannenin vasi olarak atanması için hukuki süreç başlattık. Gereken sürecin takipçisi olacağız' dedi.

'BOŞANMA VE YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINDI'

Bedriye Naz'ın 12 yıllık evliliği boyunca baskı gördüğünü belirten Bilbay, 'Bu kadın 12 yıllık evliliğinde sadece son 1,5 yılda boşanmak istiyor. Bu kadının yaklaşık 12 yıllık evliliğinde hiçbir şekilde ne gezebilmiş ne bir yere gidebilmiş. Hiçbir hakkı yok, boşanma hakkı yok, gezme hakkı yok. Bununla ilgili biz zaten başvurularda bulunduk. Yaşam hakkı elinden alındı. Bununla ilgili herkesten destek bekliyoruz. Biz burada aldatmayı meşrulaştırmıyoruz. Ama somut olaya bakacak olursak zaten bu insanın boşanma hakkı yok, normal bulunması gereken bir hakkı bile yok. Kesinlikle haksız tahrik indiriminden faydalanmasın' diye konuştu. (DHA)