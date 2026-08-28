Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından öğleden sonra yağmur etkili oldu. Kozcağız beldesinde 1 saatte metrekareye 41 kilogram yağış düştü. Ana yollar suyla kaplanırken, beldede ana cadde de sular altında kaldı. Kent merkezinde çok sayıda mazgalın tıkanması nedeniyle bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yamaçlardan gelen yağmur suları mahalle aralarından aktı. Amasra kent merkezinde de yoğun yağış nedeniyle ana caddede su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. (DHA)