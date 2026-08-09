Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Filyos sahilinde Ankara'dan tur ile gelip denize giren Suriye uyruklu Muhammet Ş. (16) gözden kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya giren A.Ş. de boğulma tehlikesi geçirince sahildekiler tarafından kurtarıldı. A.Ş. hastanede tedavi altına alınırken, kayıp Muhammet Ş.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos beldesi sahilinde meydana geldi. Ankara'dan tur ile bölgeye gelen ailelerden Suriyeli Muhammet Ş., serinlemek için denize girdi. Dalgalar nedeniyle gözden kaybolan Muhammet Ş.'yi kurtarmak için kuzeni A.Ş. de suya girdi. Bu esnada ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren A.Ş., sahildekiler tarafından karaya çıkarılıp ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler, Muhammet Ş.'yi bulmak için başlattıkları arama çalışmasını karadan ve denizden sürdürüyor. (DHA)