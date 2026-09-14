BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadroyla başlayan Balıkesirspor ilk iki haftadan farkını gösterdi. İlk hafta Bucaspor 1928'i 4-1 yenen Balıkesirspor, dün de Alanya 1221 FSK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılıp 6 puanla zirveye ortak oldu. İlk iki haftada rakip ağları 7 kez sarsan kırmızı-beyazlılarda takımın yıldız transferlerinden golcü Emre Gemici, Alanya deplasmanında hat-trick yaptı. Rakip ağları 3 kez sarsıp takımına 3 puanı getiren tecrübeli forvet ligin henüz başında 4 gole ulaştı. Balıkesirspor'da ilk iki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız transferlerden Akın Akman da bu hafta Uşakspor önünde sahne alacak. Kırmızı-beyazlı ekip Balıkesir Atatürk Stadı'nın zemini hazır durumda olmadığı için rakibini ilk hafta olduğu gibi yine Aliağa Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

Kaynak: DHA