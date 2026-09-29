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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 10 P 7417 plakalı traktörün römorku, üzerindeki işçilerle birlikte devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan 23 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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