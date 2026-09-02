Gülseren KARAPINAR-Şevval CİNDİR/İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ACI World Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, '16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız, bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış; hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da bin 787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik.' dedi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International-ACI World) işbirliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen ACI World Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılışı İstanbul'da törenle yapıldı. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci Münih Havalimanı YK Başkanı ve CEO'su Jost Lammers ve 800'ü aşkın üst düzey sektör profesyoneli katıldı.4 Eylül'e kadar devam edecek uluslararası zirvede, havacılık sektörünün geleceğine yön verecek kritik konular ele alınacak. Etkinlikte; havalimanlarında yolcu deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik yenilikler ve yeni nesil havalimanı hizmetleri başta olmak üzere sektörel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

'UÇUŞ AĞIMIZI 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA ULAŞTIRDIK'

Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye, bulunduğu coğrafyanın kendisine bahşettiği eşsiz konumunu, son 24 yılda hayata geçirdiği dev havalimanı projeleriyle taçlandırmış; 133 ülkede 356 Dış Hat Uçuş Noktasıyla kıtaları buluşturan gerçek bir kavşak noktası haline gelmiştir. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanına yayılan modern havalimanı altyapımız, sadece yolcu ve yük taşımacılığının değil; aynı zamanda ülkemizin küresel vizyonunun ve bölgesel liderlik iddiasının da somut bir göstergesidir. İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, havacılık sektörümüz açısından bir milat teşkil etmiştir. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı tamamen yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek sayıyı 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını daha hizmete açtık, sistemin içerisine dahil ettik. Havalimanı sayımızı burada bırakmıyoruz. Devam eden 2 havalimanlarımızla beraber bu senenin sonunda, önümüzde sene havalimanı sayımızı da 60'a yükseltmiş olacağız. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Hava Ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını bu süreçte 81'den, 175'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 296 yeni nokta ekleyerek az öncede belirttiğim üzere 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyor duruma gelmiş blunuyoruz.' dedi.

'YOLCU SAYIMIZI 2025'TE 247 MİLYONA ULAŞTIRMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Uraloğlu, '2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyona ulaştırmış durumdayız. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanımız da bu başarının en görkemli sembolü ve gökyüzünün liderlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır. İstanbul Havalimanımız, günlük ortalama bin 665 uçuşla Paris Charles De Gaulle Amsterdam ve Heathrow gibi önemli merkezleri geride bırakarak bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline gelmştir. Aynı dönemde küresel ölçekli 25 Havalimanı arasında günlük ortalama 843 uçak kalkışıyla dünya genelinde de 6'ncı sıraya yükselmiş durumdadır. 16 Ağustos'ta İstanbul Havalimanımız, bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış; hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. Yine 3 gün önce 30 Ağustos'ta da bin 787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik. İGA İstanbul Havalimanı, ACI World Havalimanı müşteri deneyimi akreditasyonunda en yüksek seviye olan 5 seviyeyi de yenilemiştir' diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANIMIZIN 4'ÜNCÜ ANA PİSTİNDE ÇALIŞMALARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK'

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye günlük ortalama 4 bin 400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sıraya yükselmiş; Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bırakmıştır. Bu rakamlar elbette tesadüf değildir bir gayretin bir uğraşın sonucu. Bu rekorlar; planlı yatırımların, kararlı iradenin ve 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefinin somut karşılığıdır. İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonuyla Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdik. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren ülke olarak tarihe geçtik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul Havalimanımızın 4'üncü ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Böylece artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapıyı daha da güçlendirecek İstanbul Havalimanı'nın liderliğini de kalıcı hale getirmiş olacağız' diye konuştu. (DHA)