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Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde AFAD ekiplerinin limandaki bekleyişi devam ediyor. Limandaki hareketlilik dronla havadan görüntülendi. (DHA)

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından denizde arama çalışmaları devam ederken, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limanda ekiplerin bekleyişi de sürüyor. Limandaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında devam eden arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

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