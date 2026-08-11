81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ, ŞIRNAK'TA TOPLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürü ile Şırnak'ta bir araya geldi. Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Şırnak Öğretmenevi'nde başladı. İki gün sürecek toplantıya; bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katılıyor. Toplantının açılışında il milli eğitim müdürlerine hitap eden Bakan Tekin, bu ülkede yaşayan her insanın can, mal, ırz, namus güvenliğini sağlamak; temel hak ve hürriyetleri, insanca yaşama hürriyetini teminat altına almak için mücadele ettiklerini ve bu amaçla siyaset yaptıklarını söyledi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Tekin, 'Bugün çok mutluyum. Atılan önemli bir adımın ertesi günündeyiz' dedi.

'BİZE DÜŞEN, BUNDAN SONRA BU SÜRECE SAHİP ÇIKMAK'

Türkiye'nin bu noktaya 2002 yılından itibaren atılan adımlar sayesinde geldiğini söyleyen Tekin, 'Bugün gelinen noktada kamuoyu, farklı siyasi partilerden 468 milletvekili, 'Evet, artık Türkiye bu kanunu çıkarabilir' dedi. Dolayısıyla bütün bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 yıl boyunca attığı demokratikleşme adımlarının çok büyük bir katkısı var. Bize bundan sonra düşen şey, bu sürece sahip çıkmak. Okullarda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusunu ısrarlı biçimde yapıyoruz. Bunu yapma konusunda inisiyatif alacak ilk kamu otoritesi, biziz. Biz çocuklarımızı, bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de bu konu, ana gündemimiz olacak. Etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın bütün vatandaşlarımızın hep yanında olacağız' diye konuştu. (DHA)

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)