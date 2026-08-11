ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur ile telefonda görüştü. Görüşmede, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Kurtulmuş, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan kanun teklifiyle Türkiye'nin terör meselesinden kurtulacağını, terörsüz bir bölgeyi inşa edeceklerini belirtti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Halk Meclisi Başkanlığı görevine seçilmesi nedeniyle Abdülkadir Muhammed Nur'u tebrik ederek üstün başarı dileklerinde bulundu, Somali'nin geleceği için hayırlı hizmetlere vesile olması temennisini kaydetti. Türkiye-Somali ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki başbakanlığı döneminde Somali'ye düzenlediği tarihi ziyaretin ardından her alanda mükemmel seviyede devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin hem halkıyla hem de devletiyle Somali'nin yanında olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Somali'nin kalkınmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve parlamentolar arası iş birliğini geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti. Kurtulmuş, ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesinde de Türkiye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Görüşmede, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yürütülen çalışmalara da yer veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan kanun teklifiyle Türkiye'nin terör meselesinden kurtulacağını, terörsüz bir bölgeyi inşa edeceklerini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca mevkidaşı Nur'a Türkiye'ye davetini iletti.

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Nur ise Somali'nin her alanda kalkınması için mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, başarı dilekleri için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a şükranlarını dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecine katkıları nedeniyle Kurtulmuş'u tebrik eden Nur, sürecin Türkiye'ye hayırlar getirmesi dileklerini iletti. Nur, ayrıca Türkiye'nin bölgesel konulardaki tavrını takdirle karşıladıklarını ve Somali'nin yanında olan tutumunu memnuniyetle müşahede ettiklerini kaydetti. (DHA)