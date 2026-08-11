ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında andı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' dedi. (DHA)
Kaynak: DHA